Messi dice que Argentina no es candidata para ganar el mundial de Rusia 2018

Buenos Aires, Argentina

El goleador y capitán de Argentina, Lionel Messi, afirmó este martes que la escuadra "se está haciendo fuerte" en su preparación para el Mundial de Rusia-2018, pero volvió a advertir que la albiceleste no es candidata al título



Messi fue autor de tres de los cuatro goles que la albiceleste le marcó a Haití (4-0) en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Argentina debutará el 16 de junio frente a Islandia por el Grupo D y luego se medirá con Croacia y Nigeria.



"Estamos agradecidos a la gente por el aliento. Sentimos el cariño de todos. Nos vamos con ilusión. No somos candidatos, pero estamos entrenando muy bien. Nos estamos haciendo fuertes para enfrentar a cualquiera", dijo el hombre que ahora acumula 64 goles como máximo artillero histórico con la albieleste.



Messi ya había señalado que "hacer un buen Mundial es estar entre los cuatro primeros".



El cuarto gol lo marcó Sergio Agüero.



Messi dijo que "lo más importante va a ser ganar el primer partido en el Mundial. Y todos queremos lo mismo, ganar un título importante. Somos los primeros (los jugadores) en querer conseguir este sueño. Vamos a darle pelea a cualquiera".



En conferencia de prensa, el seleccionador Jorge Sampaoli dijo que el partido arrojó como saldo la necesidad de "corregir algunas cosas, pero lo importante, es que hubo avances en la salida desde el fondo, en el juego. La idea es que se funcione como equipo, no como selección".



"Más allá del rival, fue importante el rasgo de que tomamos el protagonismo. Tuvimos mucho dominio del juego", expresó el entrenador.