Sectores que no tendrán energía eléctrica este miércoles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Más de 50 sectores del país registrán una interrupción de energía eléctrica este próximo miércoles, según anunció la EEH a través de sus redes sociales.



Las regiones donde se programó la suspensión del servicio son Santa Cruz de Yojoa, Taulabé, San José de Comayagua, San Pedro de Zacapa, donde la luz eléctrica se irá desde las 8:30 AM y se reanudará hasta las 4:00 PM.



Mientras en El Progreso, la interrupción será desde las 8:30 AM a 3:30 PM.



Estos son los barrios, colonias y aldeas donde no habrá servicio energético:

Aldea Agua Azul Sierra

Aldea Agua Azul Rancho

Los Caminos

Santa Lucía

La Guama

Santa Elena

Monteverde

Parque Panacam

San Bartolo

Cacetas del Lago

Horconcitos

Cerro Azul

Bacadilla

Jardines

Taulabé

La Majada

Las Alejandras

Higuerones

Laguna Seca

Huerto del Eden

Camalotales

Cantillano

Bella Vista

Santa Rosita

El Chaguite

Quebraditas

Buena Vista

Barsovia

Palmichal

La Misión

Ocoman

Choloma

La Angostura

Las Conchas

San José de Comayagua

Las Delicias

Jaitique



El Progreso (:30 AM a 3:30 PM)

Excampos Bananeros

Buena Vista

Finca Cob

Río Chiquito

Las Chumbas

Las Flores

Naranjo Chino

Amapa

Kilómetro 70

Monterrey

Palos Blancos

Las Filipinas

Voluntades Unidas