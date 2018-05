Sergio Ramos podría recibir multa de 26 mil millones de lempiras por lesión a Salah

Madrid, España

Un abogado egipcio presentó una queja contra el defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, por lesionar al delantero del Liverpool, Mohamed Salah, por dicho incidente el letrado reclamá 1,000 millones de Euros al jugador merengue, Salah salió lesionado durante la final de la Champions League 2018, así lo detalló Diario MARCA.



La queja fue presentada este martes ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el abogado egipcio, Bassem Wahba, sostiene que Ramos lesionó a Salah en la final de la Liga de Campeones de forma premeditada, según comentó en el programa de televisión "Sada Elbalad".



Asimismo, si la protesta presentada ante la FIFA es aceptada, el jurista podría recibir 1,000 millones de euros (cerca de 26 mil millones de lempiras), como indemnización por daños y perjuicios. No obstante, Bassem Wahba se rió después de su reclamo, ya que admitió que la Champions League es una competición de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación europea, y no de la FIFA.



Según el letrado egipcio el merengue Sergio Ramos no sólo ha lesionado a Salah, un jugador fundamental para la selección de Egipto a tan solo 15 días para el Mundial de Rusia 2018, sino que con la reciente lesión de Salah se ha dañado la moral de los aficionados egipcios. Aunque La UEFA aún no ha recibido ninguna queja formal, según la BBC.



