Revelan la identidad del verdadero bailarín de Deadpool 2 en el vídeo de Celine Dion

Tegucigalpa, Honduras

El actor principal de Deadpool 2, Ryan Reynolds, no es el verdadero protagonista del increíble baile que aparece en el vídeo de Celine Dion en la segunda parte de la película.

La mala noticia para los seguidores del famoso actor abarca el hecho de que tampoco es él quien realizó la danza sobre el escenario del Caesars Palace en Las Vegas.







La verdadera identidad del bailarín detrás de la máscara es Yanis Marshall, un reconocido bailarín y coreógrafo francés, quien llegó a la final de Britain's Got Talent en 2014. La autora de la banda sonora de Deadpool2, Celine Dion, confirmó que fue una decisión de Reynolds no participar en la representación.



VEA: El error que casi acaba con la vida de un ilusionista



Marshall, durante una visita a Toronto, Canadá, dijo que “se sintió como una pesadilla. No me malinterpreten, el traje está hecho maravillosamente, es hermoso, es asombroso, pero definitivamente no está destinado para bailar”.



“Se trata de 100 grados dentro de eso y es realmente difícil moverse. Realmente no se puede respirar y no se puede ver nada”, añadió.



Además, Marshall contó que conoció a Ryan Reynolds por medio de su esposa, Blake Lively, quien le mostró los vídeos de sus rutinas que sube a YouTube.



Por su parte, Reynolds señaló que prefirió que Marshall recreara las escenas porque “no soy buen bailarín como él” y “quería que el público apreciara la interpretación”.



Mira aquí el vídeo de la rutina del bailarín francés Yanis Marshall: