Matthew Lewis, actor de Harry Potter, se casa con famosa blogguera

Londres, Inglaterra

El famoso actor que interpretó a Neville Longbotton en la saga de Harry Potter soprendió a sus seguidoras al anunciar que contrajo nupcias.



Matthew Lewis, recordado también por su espectacular cambio físico, publicó una fotografía en su cuenta de Twitter donde se le ve acompañado de su esposa, una famosa blogguera.



Angela Jones, fue la afortunada chica que "amarró" al guapo actor. La ceremonia se celebró en un lujoso complejo en Italia, con las personas más allegados a la pareja.

Con esta imagen anunció su boda. Foto: Instagram







Junto a la romántica fotografía, Matthew escribió: "No solo me perdí a los Artic Monkeys en Los Ángeles. sino que cuando estaban actuando en Italia no pude ir porque mi esposa y yo estabamos casándonos".



Sus seguidores comenzaron a desearle éxitos en esta nueva etapa.