Un tatuaje podría dejar sin Mundial a Raheem Sterling

El delantero inglés Raheem Sterling, del Mánchester City, podría haber puesto en peligro su participación en el Mundial de Rusia a causa de un tatuaje que se hizo en la pierna derecha.



¿Qué se tatuó el artillero? Un fusil. Inmediatamente el influyente diario inglés The Sun inició una campaña para desacreditar al jamaiquino nacionalizado inglés que juega como puntero zurdo y solo tiene 23 años.



Pero el propio Raheem Sterling ha salido al paso para explicar el motivo de su tatuaje: "Cuando tenía dos años mi padre se murió de un disparo y entonces me hice la promesa de que nunca en mi vida tocaría un arma. Yo disparo con mi pierna derecha y ese tatuaje para mí tiene un significado más profundo y aún no está acabado".



¿Qué decidirá Gareth Southgate​, DT de los Tres Leones?