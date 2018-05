En el 2019, un mini complejo para ellos

Los niños se merecen más canchas y en buenas condiciones. Las autoridades no pueden seguir dando alargue a este problema de años.

Tegucigalpa, Honduras

Después de conocer la realidad que vive el sector amateur, la Federación Nacional de Fútbol (Fenafuth) se pronunció y explicó las acciones que ya están en proceso.

El próximo año, las ligas menores de la capital jugarán sus partidos en el Centro Menor El Birichiche, una cancha sintética que estará a la par del campo El Birichiche y será construida con fondos del programa Forward de la FIFA.



José Ernesto Mejía, secretario de Fenafuth, agradeció a El HERALDO por haber mostrado las limitaciones que tienen los niños capitalinos.



“Me alegra que hayan sacado ese reportaje porque la verdad es que el sector menor ha estado en el abandono, pero el Comité Ejecutivo se va a preocupar por ellos”, dijo Mejía.



“Para nosotros es prioridad el fútbol menor, pero hasta este año FIFA nos desbloqueó los fondos que habíamos solicitado para el fútbol menor. Conseguimos siete millones de lempiras para construir un minicomplejo que va a ser exclusivamente para el sector menor”, señaló.



“El Centro Menor de El Birichiche va a favorecer a 2,100 niños federados y a tres mil niños más de colegios, escuelas y a las futbolistas del fútbol femenino. El proyecto ya es una realidad y esperamos que esté listo a fin de año para ser usado en el 2019”.

La mayor preocupación de los padres de familia es que si privatizan la nueva cancha tendrá un valor alto y algunos equipos no podrán pagar por el alquiler.



“El Birichiche lo administra la Regional del centro, casi siempre pasa lleno, pero lo alquilan en los días de semana. La cancha que construiremos será exclusivamente para el fútbol menor. Somos conscientes de que faltan canchas”, aseguró el secretario. La Fenafuth comenzará a preparar a los entrenadores que trabajan con las ligas menores.



“Hemos masificado los proyectos de capacitación de técnicos de licencia D porque hay mucho técnico empírico que tiene toda la buena voluntad de enseñar fútbol, pero no tiene todo el conocimiento para formar niños”.

Ya es momento de tomar acciones pues el fútbol menor lo necesita.



Los entrenadores y padres de familia reaccionaron ante esta buena posibilidad, aunque lo que se espera es que no quede en palabras, “seremos los primeros auditores en saber si esto se cumple”, expresó uno de los que forjan el sueño de sus hijos en ser futbolistas de Primera División y seleccionados nacionales.