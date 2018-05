Edinson Cavani cazó un jabalí, lo mostró como su "trofeo" y desató la polémica

Montevideo, Uruguay

Edinson Cavani, el delantero de la selección de Uruguay, salió a su tierra natal a cazar sin imaginar que varias fotos y un vídeo generarían tremenda polémica alrededor del mundo.

El futbolista, de 31 años, cazó un jabalí junto a varios amigos. En la grabación que circula en las redes mostró al animal muerto al lado de un helicóptero y dijo "acá tenemos a nuestro amigo, nos golpeó los dientes, pero bueno, ya estaba".

El delantero del PSG se filmó y fotografió junto al jabalí que mató con la ayuda de un rifle a borde de un helicóptero.

A pesar de las numerosas críticas, Cavani está amparado por el Decreto N° 463/982 que indica que este animal es una plaga en la zona y por lo tanto está permitido su caza.

Edinson Cavani es una pieza clave de Uruguay que debutará en el Mundial de Rusia 2018 ante Egipto el 15 de junio y luego se enfrentará ante Arabia Saudita y Rusia.

Reacción

El portal uruguayo Montevideo.com destaca que las imágenes se viralizaron con rapidez y generaron gran polémica en las redes.

"Por un lado, algunos lo criticaron por matar animales, otros recordaban que el jabalí es plaga nacional y su caza es consentida", indicó el medio.

La organización "For The Animals Uruguay" también manifestó su repudio en Facebook. "Ojalá nuestros niños y niñas no tomen como ‘referentes' a este tipo de personas. #NoALaCaza", escribieron.