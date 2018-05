Honduras: Colonias y barrios que estarán sin electricidad el martes 29 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de la capital de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el martes 29 de mayo debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas GMC-L378, PAV-L369 y PAV-L369 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 4:00 PM en Francisco Morazán

Siria

Tamarindo Suyatal

Cedros

El Porvenir

San Ignacio

Pedernal

Guayabilla

Urrutia

Nepales

Pueblo Nuevo

Yoculateca

Minas de Oro

San Luis Esquias

San Juan del Potrero



De 7:00 AM a 10:00 AM y de 2:50 PM a 3:00 PM en Choluteca

Tapatoca Río

Tapatoca Centro

El Nance

El Trapiche



De 7:00 AM a 3:00 PM en Choluteca

Aldea Las Crucitas

Aldea El Espinal

Aldea San Felipe

El Ablado

El Rebalse

Pespire

San Antonio de Flores

San Isidro

Saca de Agua

Ojo de Agua

Central Hidroeléctrica Nacaome

El Rebalse

Los Higueros

Cerro El Diablo

La Rampla

Nueva Esperanza

El Portillo

Colonia Nuevo Amanecer

San Antonio de Flores

Las Canas

Los Jícaros

Piedra Gorda

El Zapote

El Llano

Cerro Grande

El Paso Real

Aldea Moramulca

Las Minas

San José

Las Crucitas