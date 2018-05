¿Elsa Oseguera, la próxima reina de “Nuestra Belleza Latina” de Univisión?

Tegucigalpa, Honduras

La periodista hondureña Elsa Oseguera habló en exclusiva para EL HERALDO sobre su posible participación en el reality show “Nuestra Belleza Latina”, producido por la cadena Univisión en los Estados Unidos.

Luego de muchas especulaciones por parte de sus seguidores en las redes sociales sobre si la catracha participará en el programa, Elsa, rompió el silencio y dijo que hasta el momento lo está considerando, pero que no tiene claro si participará o no.

“He recibido demasiadas propuestas de personas, es increíble, pero aún no estoy segura porque estoy estudiando y hay muchas que pensar”, dijo la comunicadora al consultarle si participará en el casting del programa, donde ya estuvo otra hondureña, Nathalia Casco.

“Estoy 50/50 porque si en determinado caso me decido (algo que no es seguro) sería por esa enorme cantidad de personas que confían en mí. Pero ahora mismo tengo que pensar aún mucho si me animo a hacer el casting o no”.

De igual manera expresó: “Me sorprende que salió de los hondureños postularme a mí, fui la persona en la que ellos pensaron y lo valoro demasiado”.

Elsa actualmente radica en los Estados Unidos, donde decidió convertirse en una youtuber, actividad que le ha ayudado a sostenerse económicamente, según indicó.

“Me va muy bien gracias a Dios (con su canal en Youtube) estoy implementando muchas cosas y las personas me apoyan mucho, me ha ayudado a sostenerme económicamente”.

Su canal cuenta con alrededor de 68 mil suscriptores, entre los que la siguen para apoyarla y los que despotrican en su contra. En ese sentido, Elsa indicó que “los haters son parte de uno y lo he aprendido a puros errores que he cometido, hasta que por fin entendí que sin ellos nada sería igual y hoy por hoy puedo decir que hasta los quiero”.

Los casting para participar en el reality serán en diferentes ciudades de Estados Unidos.