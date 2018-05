Katherine Langford renuncia a 13 Reasons Why y la serie se queda sin protagonista

La actriz Katherine Langford interpretaba en 13 Reason Why a la joven Hannah Baker.

Perth, Australia

"Hannah, te amo y te dejo ir", fue el mensaje de la actriz australiana Katherine Langford en su cuenta de Instagram, con el que informó a todos sus seguidores que ya no será la protagonista de la serie '13 Reasons Why'.



"A todos ustedes, gracias por llenar mi vida de amor y luz. Este show siempre será especial en mi vida. Y sin importar dónde se encuentre Hannah, yo sé que voy a continuar con mi trabajo", comentó la artista de 22 años de edad.



De esta forma Langford descartó totalmente su participación en una eventual tercera temporada y generó múltiples interrogantes entre sus fans, quienes temen que sin el personaje de Hannah se interrumpa la continuidad de la historia.



En la publicación que ya acumula más de un millón y medio de "me gusta", la australiana también mencionó que el equipo de producción le dio la oportunidad de despedirse de su personaje y compañeros de la segunda temporada que fue estrenada en Netflix el pasado viernes 18 de mayo.



"Sé que seguiré esforzándome para hacer un trabajo que sea significativo y tenga un impacto positivo, ya sea en cine, música o cualquier otra forma de arte", concluyó la celebridad.