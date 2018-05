Presidente de Paraguay Horacio Cartes presenta su renuncia ante el Congreso Nacional

Asunción, Paraguay

El presidente de Paraguay Horacio Cartes presentó formalmente su renuncia ante el Congreso Nacional.

El pasado viernes, en un evento sin precedentes, aún como presidente en funciones fue proclamado senador.



Aunque para asumir el cargo Cartes debía renunciar a la presidencia a más tardar el 30 de junio, pero el viernes se llevó a cabo su proclamación en el teatro del Banco Central de Paraguay, un acto protocolar requerido y organizado por la Justicia Electoral para reconocer a quienes ganaron los comicios como funcionarios electos. En el evento se ausentó un sector opositor al mandatario.



"Esta es la primera vez en la historia política que un presidente todavía en ejercicio del poder recibe su proclamación como miembro del Senado", dijo sobre la proclamación el senador oficialista Juan Carlos Galaverna, experto en la historia de su partido, ante periodistas. En tanto, el legislador Hugo Richer, de la alianza opositora Frente Guasú, explicó que la ausencia de su bloque "se debió solamente a que no tenemos la costumbre de participar en actos protocolares".



Cartes, que no hizo declaraciones, obtuvo la legislatura por el oficialista Partido Colorado para el periodo de gobierno 2018-2023.



Tras la renuncia de Cartes subirá al poder la actual vicepresidenta Alicia Pucheta, exjueza de la Corte Suprema de 68 años, y el 15 de agosto asumirá el presidente electo Mario Abdo Benítez, quien también fue proclamado en el puesto este viernes.



Esta es la segunda vez que un mandatario renuncia para asumir otra posición en el Congreso. En 2008, el entonces presidente Nicanor Duarte fue electo senador, pero en ese entonces el Congreso estuvo dominado por los opositores y resolvieron no tomarle juramento.



La postulación de Cartes al Senado y su triunfo posterior ha generado polémica durante meses. Según la interpretación de la Constitución de un sector opositor, el presidente debería ser senador vitalicio tras el final de su mandato. Este cargo es honorífico, sin sueldo ni inmunidad, pero con voz en las sesiones. No obstante, Cartes pidió ser habilitado para competir por una senaduría activa y ahora tendrá fuero como el resto de los legisladores.