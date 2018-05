Ever, el último bombero sobreviviente en México del incendio en La Montañita

Ciudad de México, México

Fueron llevados a México con las esperanza que sobrevivieran a una serie de cirugías después de haber sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el incendio forestal registrado en abril en La Montañita, carretera que conduce a Danlí, zona oriental de Honduras.

En total, eran tres los bomberos sobrevivientes, pero después de varias semanas y tratamientos intensos solamente sigue con vida uno de ellos, Ever Velásquez.

Óscar Madrid, falleció en México el pasado 2 de mayo, pues presentó problemas cardíacos, mientras que Frank Obilson Santos pereció el pasado viernes 25 de mayo tras sufrir problemas gantrointestinales.

"Ever es el último de los tres bomberos que está en México. Ever es la persona que tenía las quemaduras en grados más extensivos, al rededor del 80% de su cuerpo tenía quemaduras de tercer grado, sin embargo tuvo el beneficio de que sus órganos internos no fueron afectados", informó Alden Rivera, embajador de Honduras en México.

Según detalló el funcionario, el único bombero sobreviviente, de 21 años de edad, se encuentra en cuidados intensivos y su situación es grave pero estable.

El joven es sometido a cirugías cada tres días y actualmente le realiozan injertos de su propia piel, un proceso que lo ayuda con la cicatrización.

Rivera especificó que los médicos pronostican que al no tener sus órganos internos afectados seguirá bajo el tratamiento.

Por su parte, los restos mortales Frank Obilson Santos serán repatriados a Honduras en los próximos días.