Melón hondureño gana territorio en mercados asiáticos

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El mercado asiático es ahora un fuerte destino para el melón hondureño.

La fruta se ha logrado posicionar en los mercados de Hong Kong, Singapur, la República de China (Taiwán), Japón y próximamente Corea del Sur.

Jarvis Flores, representante comercial de Grupo Agrolíbano en Asia, sostiene que la calidad del melón hondureño ha sido la clave para ganar espacios en esa región en los últimos años. A continuación el diálogo que sostuvo con EL HERALDO.

Recientemente han logrado colocar el melón hondureño en Japón, ¿cuál ha sido la recepción que han tenido?

Para nosotros el mercado asiático no es tan nuevo, Japón sí, en Asia llevamos más de 10 años de estar exportando, iniciamos con Hong Kong. Japón es un poco distinto, hay requisitos fitosanitarios que ellos tienen bien específicos.

Japón tenía una regulación de no dejar entrar zonas de producción que no estuviesen reguladas con ciertas pestes, en este caso la mosca del mediterráneo... A partir de hace tres años se dio el visto bueno de Japón y se abrieron las puertas para el melón no solo a Honduras sino a otros países. Nosotros a partir de ahí, ya con el conocimiento de exportación a mercados de Estados Unidos y Europa, no nos queríamos quedar atrás en Asia.

¿En qué otros países de Asia se está comercializando el melón hondureño?

Nosotros no estamos solo en Japón, además de Hong Kong estamos exportando a Singapur y a partir de este año estamos exportando a la República de China (Taiwán), estamos haciendo esfuerzos por querer penetrar el mercado de Corea del Sur que está bastante cerca, entonces yo me encargo de darle seguimiento al servicio al cliente, temas de calidad, visitas periódicas para gestionar más ventas.

¿Cuánto melón se está comercializando actualmente en el mercado asiático y en el caso de Japón cuál ha sido el alcance?

Nosotros en Japón tenemos un plan de hacer 70 contenedores, para que usted sepa nuestra exportación es durante los inviernos de casi todos los países donde nosotros vendemos melón, el melón es una fruta exótica, entonces usualmente el cliente final lo relaciona con verano o con sol y frescura porque está caliente el clima, pero nosotros hemos venido con la meta donde el año pasado hicimos un total de 50 contenedores este año vamos a terminar cerca de los 70, pero para darle una idea de lo que estamos haciendo en Asia vamos a terminar con alrededor de 225-250 contenedores.

¿Esto cuánto representa en términos económicos?

Para serle honesto dando un número aproximado podría ser entre unos 3 y 3.5 millones de dólares (unos 84 millones de lempiras).

¿Cuál diría usted que es el éxito del melón hondureño en Asia?

Hay muchas condiciones climáticas como lo que hacemos nosotros como empresa, pero tiene que ver mucho con la calidad y el esfuerzo que se pone desde Honduras y muchas de las cosas que tomamos en cuenta y que ayuda es estar cerca del cliente, al final vemos que tener una persona que escuche el día a día de lo que puede ser recomendaciones o quejas ayuda a tener una respuesta inmediata para atender cualquier queja.

¿Hacia dónde camina la exportación del melón?

Queremos que siga creciendo, estamos enfocados en Corea del Sur, pero también incrementar la presencia en los mercados de Asia.