Príncipe Harry y su exnovia, Chelsy Davy, tuvieron una emotiva llamada a una semana de la boda con Meghan; ambos lloraron

Según reporta el portal Vanidades, el príncipe Harry y su exnovia, Chelsy Davy, tuvieron una emotiva llamada telefónica en la que ambos terminaron llorando, esto a solo una semana de la boda con su prometida Meghan Markle.

En la publicación se conoció que las declaraciones provienen de una asistente, de quien evidentemente no se reveló su nombre.



La fuente indicó que los exnovios hablaron como buenos amigos, pero que durante la conversación fue inevitable que los dos terminaran llorando.

También se conoció que Chelsy Davy se encontraba muy molesta por no ser invitada a la recepción de la boda, sentimiento que se encargó de hacer saber al príncipe, mientras se ahogaba en llanto.

Durante los minutos, la guapa joven también le dijo a Harry que no asistiría al evento, sin embargo, minutos después, ya calmada, dijo que sí iría.

El 19 de mayo, Chelsy, llegó muy sonriente a la boda de su ex, así fue capturada por los fotógrafos, pero la historia fue muy diferente dentro de la iglesia, pues Davy no pudo ocultar sus sentimientos y su rostro dijo más que mil palabras. No fue un momento grato para la chica.

Harry y Chelsy Davy tuvieron una larga relación de siete años, desde el 2003 hasta 2010. Durante su noviazgo los jóvenes vivieron momentos difíciles que en varias ocasiones los llevó a terminar momentáneamente la relación.

Chelsy en su momento declaró sentirse abrumada por tanta atención de la prensa.

