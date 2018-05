El portero del Liverpool, Loris Karius recibe amenazas de muerte en redes sociales tras perder Champions

Londres, Inglaterra

La policía británica anunció este domingo que investigará las amenazas de muerte en las redes sociales contra el portero del Liverpool Loris Karius, al día siguiente del triunfo del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones (3-1), en la que el arquero fue protagonista negativo.



El portero de 24 años cometió dos graves errores que costaron dos goles a su equipo: el primero (el del 1-0) fue un pase con la mano que interceptó el francés Karim Benzema y que metió el pie para enviar la pelota a la red. En el segundo (el 3-1), un disparo lejano de Gareth Bale dobló las manos de Karius y el balón se coló en el arco.



Karius, que rompió a llorar tras el partido, se disculpó en varias ocasiones ante la prensa y los aficionados Reds desplazados a Kiev, pero parece que eso no calmó los ánimos de algunos hinchas del Liverpool.



Varios de ellos lanzaron graves amenazas contra el arquero a través de las redes sociales. Algunos, incluso, le han deseado que muera de cáncer o directamente le han lanzado amenazas de muerte: "Espero que toda tu familia se muera" o "Voy a ir a matar a tu mujer".



Amenazas que preocupan mucho a la policía británica. "Nos tomamos muy en serio estos mensajes y cada uno de ellos será objeto de una investigación", declaró al Telegraph una portavoz de la policía de Merseyside.



Por su parte, Karius volvió a pedir disculpas este domingo por su actuación, pero no se refirió a las amenazas recibidas.



"No puedo dormir. Las imágenes no dejan de pasar por mi cabeza una y otra vez. Lo siento profundamente y pido perdón a mis compañeros, a todos los aficionados y al conjunto del cuerpo técnico", tuiteó.

