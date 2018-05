El emotivo mensaje de Loris Karius, el portero del Liverpool, un día después de la final de la Champions

Kiev, Ucrania

A menos de 20 horas de haber concluido la final de la Champions, Loris Karius, el portero del Liverpool, sigue recordando su pesadilla y continúa pidiendo perdón a sus fans.



Este domingo el arquero usó su cuenta de Twitter para, una vez más, disculparse con sus compañeros de equipo y fanáticos.



"Realmente no he dormido hasta ahora... las escenas siguen corriendo a través de mi cabeza una y otra vez... Estoy infinitamente apenado por mis compañeros de equipo, por sus fans, y por todo el personal. Sé que lo arruiné con los dos errores y que los dejé caer...", escribió.



Al portero de Liverpool se le escaparon dos goles uno de Benzema y uno Bale, esto lo dejó devastado.



"... Como dije me gustaría volver atrás el tiempo pero eso no es posible. Es aún peor, ya que todos nos sentimos que podríamos haber golpeado al Real Madrid y estuvimos en el juego durante mucho tiempo...", continuó.



"... Gracias a nuestros increíbles fans que vinieron a Kiev y me retuvieron, incluso después del partido. No lo tomo por sentado y una vez más me enseñó qué gran familia somos. Gracias y vamos a volver más fuerte", aseguró Karius en su cuenta de Twitter.



Liverpool perdió el sábado 3-1 contra el Real Madrid en la Champions.

