Núria Tómas rompe el silencio sobre supuesto romance con Gerard Piqué, actual pareja de Shakira

En esta composición, Núria, Shakira y Piqué de quienes se rumoraba in triángulo amoroso.

Barcelona, España

Núria Tómas, exnovia de Gerard Piqué a través de su cuenta de Instagram aclaró los rumores sobre un posible romance con el jugador del Barcelona.

"Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver cómo noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí", escribió la modelo española que fue contundente con su declaración.

FOTOS: Ella es Núria Tómas, la ex de Gerard Piqué y el posible dolor de cabeza de Shakira

Medios internacionales rumoraban que Piqué estaría siendo infiel a la cantante Shakira con su exnovia, Tómas.

Todo inició luego que Piqué realizara varios viajes a Madrid, lugar donde vive la modelo con quien tuvo una relación de seis años. Se aseguró que las visitas de Gerard a la capital serían para encontrarse con la también actriz.

Incluso se dijo que la colombiana estaba tan estresada por la presión de los medios que incluso estaba perdiendo el cabello.

El futbolista y la cantante, padres de dos pequeños, no se han pronunciado hasta el momento.