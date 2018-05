Texas: Agente de Patrulla Fronteriza mata a inmigrante 

El agente, cuyo nombre no se dio a conocer, acudió el miércoles ante una denuncia a la localidad de Río Bravo, al sur de Laredo, y se encontró con el grupo. (Foto: AP)

Texas, Estados Unidos

Un agente que intentaba detener a varias personas sospechosas de ingresar sin autorización a Estados Unidos abrió fuego cuando lo atacaron y mató a uno de ellos, dijo la Patrulla Fronteriza el jueves.



El agente, cuyo nombre no se dio a conocer, acudió el miércoles ante una denuncia a la localidad de Río Bravo, al sur de Laredo, y se encontró con el grupo.



La patrulla dijo en un comunicado que cuando el agente intentó detenerlos, varios lo atacaron con “objetos pesados”. Hasta el momento no se ha establecido la nacionalidad de los detenidos y la víctima. No se descarta que sean procedentes de Centroamérica.



El agente disparó una vez y abatió a uno de los atacantes. Otros tres que huyeron fueron detenidos por otros agentes.



El FBI y los Texas Rangers investigan el incidente.

