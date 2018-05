Real Madrid y Liverpool, dos equipos ofensivos buscan la gloria en Champions

Kiev, Ucrania

Real Madrid y Liverpool juegan la final de la prestigiosa Liga de Campeones este sábado en Kiev (18h45 GMT), la última gran cita futbolística de la temporada, a menos de tres semanas para el inicio del Mundial, con el equipo español como favorito.



El Real Madrid gana en los pronósticos, con sus 12 títulos, tres de ellos logrados en las cuatro últimas ediciones, ante un Liverpool que conoció sus mejores días a finales de los setenta y principios de los ochenta, y que puede presumir de cinco títulos en la competición.



"No somos favoritos de nada. Es una final y tenemos las mismas opciones que ellos. Está al 50-50, como siempre en las finales. Y vamos a tener que hacer un gran partido para ganar", afirma el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.



Real Madrid y Liverpool, con sus 17 títulos entre los dos, ocupando el primer y tercer lugar en el palmarés de la competición, respectivamente, solo se han enfrentado tres veces en la historia, por lo que el partido no tiene pedigrí de Clásico, pero el conjunto inglés trae malos recuerdos al cuadro blanco.



El Liverpool fue el último equipo en derrotar al Real Madrid en una final de Champions, cuando se llamaba Copa de Europa de clubes, en la edición de 1981, en París, por 1-0.



Pero el Real Madrid, de la mano del presidente Florentino Pérez, se transformó en este siglo XXI, y ha sumando seis títulos en los últimos 20 años.



"Te esperan en casa", tituló este sábado en portada el diario Marca, referente deportivo en España, con una impresionante fotografía de la sala de trofeos del Santiago Bernabéu y las 12 Copas de Europa ya conquistadas.



- Experiencia del Real Madrid -

"La experiencia es una gran ventaja para el Real Madrid, pero eso solo no basta. Las tácticas hacen que algunos equipos como el nuestro puedan hacer frente a conjuntos de mayor nivel", afirmó el técnico del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp.



El partido tendrá varios atractivos. El Real Madrid busca su tercer título consecutivo, algo que solo lograron hasta ahora el propio club español en la década de los 50, y el Ajax de Ámsterdam y el Bayern de Múnich en los setenta.



En caso de victoria, el técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, se convertiría en el primer entrenador en lograr tres victorias consecutivas.

Hasta ahora, solo dos técnicos cuentan en su palmarés con tres títulos, Bob Paisley, con el Liverpool, y Carlo Ancelotti, con el AC Milan y el Real Madrid.



Cristiano Ronaldo, que ha logrado cuatro títulos, busca un quinto trofeo, que le haría alcanzar a Alfredo Di Stefano y Paolo Maldini, y se quedaría a uno del récord de Paco Gento, con seis.



El portugués une a sus tres títulos con el Real Madrid en 2014, 2016 y 2017, el ganado con el Manchester United en 2008.



- Un Liverpool ofensivo -

Pero el Real Madrid tendrá enfrente a un equipo ofensivo, con un tridente en la delantera formado por el egipcio Mohamed Salah, el brasileño Roberto Firmino y el senegalés Sadio Mané.



Salah, la sensación de la temporada en Europa, fue designado mejor jugador de la Premier y sus 32 goles en la competición local le permitieron luchar con Leo Messi por la Bota de Oro de máximo goleador europeo. Un trofeo que se llevó el argentino del Barcelona, con sus 34 tantos.



El egipcio y Firmino, con diez tantos, en la Champions, y Mané, con nueve, solo son superados en la competición europea esta temporada por Cristiano Ronaldo, que ha conseguido 15.



Otro duelo será el que sostengan ambos entrenadores, por una parte Zinedine Zidane, un hombre con cierta fortuna en las finales, con sus dos triunfos en Champions, y el alemán Jurgen Klopp, que ha salido derrotado en sus dos finales europeas, en 2013 en la Champions con el Borussia Dortmund y en 2016 con el Liverpool en la Europa League.



Ambos equipos llegan sin bajas. No hay lesionados ni suspendidos. La principal duda en las alineaciones reside en el ataque del Real Madrid.



Zidane deberá decidir si pone a la BBC (Bale-Benzema-Cristiano) o prefiere optar por Isco Alarcón en vez del delantero galés.



Real Madrid o Liverpool buscarán la gloria en el Estadio Olímpico de Kiev, un lugar que al capitán blanco, Sergio Ramos, le trae buenos recuerdos. Allí ganó en 2012 su segunda Eurocopa con España.



Con respecto a los aficionados, en la capital ucraniana los Reds ganan la partida. A las 11h00 locales (09h00 GMT) alrededor de un centenar acudió al hotel del Liverpool para mostrar su apoyo a los jugadores.

