Presidente Juan Orlando Hernández respalda lectura de la Biblia

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández respaldó el viernes la iniciativa del Congreso Nacional para que se lean pasajes de la Biblia en las escuelas públicas de Honduras.



“Soy fiel creyente de que es bueno y edifica”, dijo al tiempo que aseveró que eso “le hará un tremendo bien al país”.



Sostuvo, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, que existe en la Constitución de la República el concepto de laicismo, pero “eso no significa que el Estado debe ser ateo”.



“Yo creo que un pasaje de la Biblia, comentado y explicado en el aula de clases a los niños que están en formación y educando, primero, no le hace daño a nadie; por el contrario, edifica”, apuntó.



Ejemplificó que en cada acto oficial público que él realiza generalmente siempre se comienza con una oración a Dios.



“Soy fiel creyente de que eso es bueno y edifica, y me parece que buscando el mecanismo adecuado en las iglesias, ya sea con manuales que infunden principios, valores y comentan hechos e historias de la Biblia, forman la personalidad del individuo”, puntualizó el gobernante.



Remarcó que “se le hará un tremendo bien al país” y afirmó que “yo estoy listo para trabajar en esa dirección.