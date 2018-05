Sergio Ramos confesó que "Hambre, ilusión y motivación" son las claves del Real Madrid

Kiev, Ucrania

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, afirmó que las claves de su equipo, que disputa el sábado contra el Liverpool su quinta cuarta final de Champions en cinco ediciones, han sido "hambre, ilusión y motivación".



"La clave es el hambre y la ambición. Aparte del gran grupo que tenemos, en el que todo vamos en la misma dirección, que no hay egos, ni temas extradeportivos que nos puedan influir. Hemos tenido un objetivo claro. Todos somos importantes y es bueno mantener esa claridad. Mantener ese hambre, ilusión y motivación ha sido la clave".



Ramos vuelve al Estadio Olímpico de Kiev, donde ganó la Eurocopa de 2012 con España al derrotar a Italia por 4-0 en la final.



"A Ucrania le tengo cariño porque me trae buenos recuerdos. Fuimos campeones y volver es gratificante. Hay muchos españoles que no han podido venir por lejanía y costo y es una lástima", dijo.



Sergio Ramos indicó que es muy temprano para comparar a Mohamed Salah, la estrella del Liverpool, con Leo Messi o Cristiano Ronaldo.



"Para mí compararlo a Messi o Cris es entrar en otra órbita. Hay jugadores de moda, que pasan y se van y otros que se quedan. Es un grandísimo jugador. La opinión de compararle con Messi o Cristiano es respetable. Ha demostrado que es muy buen jugador. Tiene oportunidad de reivindicarse durante años como han hecho ellos dos, pero que sea después de la final", explicó.



El capitán madridista respondió afirmativamente cuando se le preguntó si había sentido que había infravalorado la temporada del equipo, ensalzando al mismo tiempo a su rival, el Liverpool.



Críticas durante la temporada

"Lo hemos sentido, pero al final cuando más se resalta al rival, más valor tiene la victoria. Hemos eliminado al campeón de cada Liga (PSG, Juventus, Bayern) y ahora nos toca rematar la faena. El Liverpool no son sólo tres jugadores. Se van a deja la vida y es una cita única. No nos molesta que se hable más de los rivales, Vivimos al margen de la crítica y los halagos. Este equipo siempre ha tenido la mente muy limpia y muy clara", indicó.



"Ahora se te ofrece jugar una final de Champions. Es un privilegio jugarla y poder hacer historia. Sobra motivación con este escenario", añadió.



El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, no ahorró elogios para el Real Madrid, al que calificó como un "reloj suizo".



"Es una estrategia. El Liverpool también funciona como un reloj", respondió Ramos.



"Tenemos que tener los sentidos puestos sobre el terreno de juego. Debemos estar atentos en defensa y confiar en los jugadores tan determinantes que tenemos. Queremos la Copa y volver a casa con ella", dijo.



"Juegue el que juegue, debemos poner por delante al equipo. Todos estamos como toros para jugar y eso es bonito. Ahora es una cuestión de Zidane", concluyó.