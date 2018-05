Nicki Minaj confirma romance con el rapero Eminem

Tegucigalpa, Estados Unidos

La confesión que hizo la sensual rapera Nicki Minaj sobre un supuesto romance con el famoso Eminem causó furor en las redes sociales.



Todo inició con una publicación, en su cuenta de Instagram, donde promocionaba su nuevo sencillo "Big Bank".



Entre los miles de comentarios que recibió la joven rapera, una persona preguntó si estaba saliendo con Slim Shady (Eminem).



Lo que muchos no esperaban es que Nicki respondió que "Sí", lo que provocó que sus redes se alborotaran con mensajes.



Hasta el momento, el intérprete de "Lose Yourself" aún no ha confirmado ni negado a la cantante.