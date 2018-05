Meghan Markle rinde homenaje a California con el diseño de su escudo heráldico

Londres, Inglaterra

Meghan Markle, la esposa de Harry de Inglaterra y nueva duquesa de Sussex, recibió este viernes su escudo heráldico, que contiene un homenaje a sus raíces californianas.



El fondo azul del escudo "representa el Océano Pacífico de la costa californiana", explicó el palacio de Kensington en un comunicado, seis días después de la boda del príncipe y la actriz.



En una mitad del escudo hay tres plumas que representan a la "comunicación y al poder de las palabras", y, entre ellas, dos barras doradas que "simbolizan el brillo del sol en el estado natal de la duquesa".



Además, bajo el escudo, hay unas amapolas doradas, la flor del estado de California.



Meghan Markle nació en Los Ángeles el 4 de agosto de 1981 y fue a una escuela de Hollywood.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb