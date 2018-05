Mohamed Salah dice que el altruismo es la clave goleadora del Liverpool

Kiev, Ucrania

La estrella del Liverpool Mohamed Salah admitió este viernes, en la víspera de la final de la Champions contra el Real Madrid, que la clave de la capacidad goleadora de los Reds está en el altruismo de sus jugadores, declaró en una entrevista a la web de la UEFA.



"Lo más importante para nosotros es ayudar al equipo a marcar goles. No importa quien marque. Ganar partidos, conseguir puntos, eso es lo más importante para nosotros", dijo el delantero egipcio, autor de 10 goles en esta Champions, los mismos que el brasileño Firmino y uno más que el senegalés Sadio Mané, lo que convierte al tridente ofensivo del Liverpool en el más prolífico del torneo.



"Ninguno de nosotros es egoísta o solo quiere marcar. Tratamos de ayudarnos unos a otros para marcar goles", añadió Salah, que junto a sus compañeros tratarán de dar una sexta corona europea al Liverpool.



Salah ha marcado 44 de los 90 goles anotados por el tridente Red esta temporada, convirtiéndose en la gran revelación en su primera temporada en Anfield, adonde llegó procedente de la Roma.



Salah destaca también el compañerismo del grupo: "Somos amigos. La mayoría de nosotros salimos a cenar juntos o pasamos tiempo juntos. Eso nos ayuda durante los partidos. Estamos cerca los unos de los otros. Estamos creciendo como grupo, especialmente durante los últimos meses".



De los goles de Salah, Firmino y Mané dependerán en gran parte las posibilidades de éxito del Liverpool frente al Real Madrid de Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, un premio al que podría aspirar el egipcio en caso de éxito en Kiev.



Aunque el Balón de Oro africano en 2017 admite que aún está lejos del nivel de Ronaldo o de Lionel Messi: "Lo más importante es mantener ese nivel, para (seguir) haciendo lo que he hecho la próxima temporada también. Ahora tenemos una final, así que solo debemos pensar en la final".



El Liverpool se enfrentará a un Real Madrid que buscará su cuarto título en los últimos cinco años, los tres últimos consecutivos.



"Es el equipo que ha ganado este trofeo más que nadie (...) por lo que tiene mucha experiencia", pero advirtió que "es un partido, no dos, así que solo necesitamos centrarnos y no pensar en nada del pasado. Cuando llegas al partido, es solo once contra once".