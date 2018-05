Harvey Weinstein, culpable de una violación y una agresión sexual

Nueva York, Estados Unidos

El productor estadounidense Harvey Weinstein fue inculpado este viernes de una violación y una agresión sexual, contra dos mujeres, indicó la policía de Nueva York, poco después de que el magnate se presentara ante las autoridades.



En un breve comunicado, la policía anunció que en la estación policial a la que llegó Weinstein esta mañana fue "arrestado, procesado e inculpado de violación, acto sexual criminal, abuso sexual y agresión sexual por incidentes que involucran a dos mujeres".

Weinstein niega sin embargo haber mantenido relaciones sexuales "no consentidas".



Desde las primeras revelaciones en su contra, más de un centenar de mujeres entre las que se cuentan actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rose McGowan han afirmado que las acosó, que abuso sexualmente de ellas o incluso las violó.



Por las investigaciones del diario The New York Times y la revista New Yorker -recompensadas con el premio Pulitzer- se descubrió que Weinstein utilizó su poder para obligar a jóvenes actrices, o a aspirantes a serlo, para realizar sus fantasías sexuales, algunas veces haciéndose ayudar por sus empleados y comprando el silencio de sus víctimas con acuerdos de confidencialidad.