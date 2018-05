Realizan inspecciones a restos del avión que se salió de la pista del Aeropuerto de Toncontín

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Mientras llegan los investigadores extranjeros, los técnicos hondureños trabajan en las evidencias del accidente aéreo del martes anterior.



El avión Gulfstream G200, matrícula N813WM, modelo GALX se salió de la pista del aeropuerto Toncontín el martes anterior hasta estrellarse en la calle que conduce a la colonia El Pedregal.



La aeronave venía de Austin, Texas, Estados Unidos, y a bordo traía a seis personas, cuatro empresarios norteamericanos y la tripulación compuesta por piloto y copiloto.



La mañana del jueves, hasta los predios de la concesionaria de equipo pesado Camosa, llegaron varias personas a inspeccionar lo que queda del avión.



Con apariencia de extranjeros, unos cinco sujetos revisaron los restos de la aeronave, tomaron fotografías y vídeos.



Luego el dueño de los predios llegó al lugar, conversó con las personas y a los minutos se marchó.



La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIA) el jueves continuó analizando cada uno de los elementos que pudieron provocar la tragedia.



Wilfredo Lobo, titular de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), informó a EL HERALDO que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, siglas en inglés) de Estados Unidos todavía no ha designado a los expertos que acompañarán las investigaciones.



Dijo que sabe que vendrán pronto, pero no exactamente cuándo, si serán dos o tres días.



Refirió que de momento el avión está bajo resguardo de la CIAIA y al lugar solo llega personal autorizado.



Errores

La AHAC indicó que en 30 días estará listo el informe preliminar donde se darán a conocer algunas de las causas del accidente.



Israel Navarro, exdirector de la AHAC, refirió que el informe preliminar lo conocerán las autoridades y luego siguen las investigaciones finales.



La investigación completa incluye el contenido de la caja negra, entrevistas a los pilotos y la revisión de toda la documentación requerida.



Por su experiencia como piloto, Navarro consideró que todo indica que el accidente fue por error humano, es decir, que la tripulación no hizo el procedimiento correcto.



No obstante, las investigaciones revelarán más detalles, porque no se pueden descartar fallas en la aeronave u otros elementos.