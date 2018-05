Zonas de Honduras que estarán sin energía este viernes 25 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) publicó la lista de barrios y colonias del país que estarán sin servicio eléctrico este viernes 25 de mayo.



En ese sentido, indicaron que por la conexión de una subestación, limpieza de línea y el mantenimiento general del circuito se suspenderá la luz.



Aquí el listado:

Distrito Central de 8:00 am a 12:00 medio día

Colonia El Prado

Centro comercial Prisa

Colonia Miramontes

Colonia Los Pinares

Colonia Pérez

Colonia Quezada

Colonia Elvel

Colonia Maradiaga

Colonia Humuya

Recursos Naturales

El Birichiche



De 8:00 am a 4:00 pm

Altos de Miramontes

Colonia San Jorge

Colonia El Hogar

Las Colinas

Colonia Los Pinares

Altos de Las Colinas

Colonia El Dorado

Canal 57



Villa de San Franciso, Francisco Morazán de 10 am a 11:30 am

El Naranjal

Miravalle

El Hato

Las Mesas

Coyolito

Ingenio azucarero 3 valles

Villa de San Francisco

Tipistepe



El Progreso y El Negrito de 7:45 am a 4:15 pm

Aldea El Porvenir del Norte

Quebrada de Yoro

Colonia El Porvenir

Brisas de La Libertad

Restaurante La Cabaña

Bodega El Compadre

Colonia Núñez

Rastro Municipal

Leche Sula

Colonia Aurora

Beneficio arroz San Miguel

Baprosa

San José del Negrito