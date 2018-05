Cristiano Ronaldo revela el origen de su famosa celebración "¡SIIIIUUUUU!"

Tegucigalpa, Honduras

El famoso delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, reveló el origen de su peculiar celebración "¡SIIIIUUUUU!", que hace después de anotar un gol.

El delantero portugués habló para el programa español El Chiringuito Jugones, donde se le consultó de dónde sacó esa forma de festejo.

CR7, padre de cuatro niños, dio a conocer cuál fue el primer juego en el que usó su distinguida celebración. "La primera vez que me salió esta celebración fue contra Chelsea en Estados Unidos, cuando ganamos y me salió ahí".

El atacante, que espera brillar en el Mundial Rusia 2018 con Portugal, agregó que "la gente todavía no sabe cómo se dice es como un 'sí', pero es 'Siiiuuu'. Es como un 'sí', diciendo que lo ha hecho, es simplemente un sí".

Para Ronaldo, la celebración le está dando suerte. "Es como mi pelo, la gente me dice por qué no me lo corto y sé que mi pelo es un desastre, pero es mi pelo natural y está dando suerte. Por qué me lo cortaré si me sigue dando suerte", finalizo diciendo el crack.