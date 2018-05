Iván López: “Lo esperaba desde hace tiempo”

Carlos Pineda

Tegucigalpa, Honduras

La Selección viajó el miércoles rumbo al continente asiático para enfrentar el primer partido de dos amistosos; la cinco estrellas se fogueará ante Corea del Sur el próximo lunes en el Daegu Stadium.

Posteriormente se desplazará a Estados Unidos para medirse a El Salvador el 2 de junio en Houston, Texas. Pese a que los nuestros no estarán en Rusia ya se preparan para asistir a la próxima copa del mundo en Catar 2022.

Entre los seleccionados figura el mediocampista del Real España Iván López, quien fue convocado por primera vez; en ese sentido, dijo estar alegre por ser tomado en cuenta.

“Agradecido con Dios por esta oportunidad. Gracias al profesor -Ramón Tábora, técnico interino- por confiar en mi trabajo”, expresó el pequeño mediocampista del equipo aurinegro antes de sellar su pasaporte con rumbo a la travesía de la Bicolor.

Sin sorpresas

El futbolista explicó que no le sorprendió el llamado a la Bicolor porque desde hace tiempo venía trabajando fuerte para estar entre los seleccionados. “Estaba confiado en que algún día estaría en la Selección y gracias a Dios ya lo estoy”, comentó el Chino.

También, el habilidoso jugador consideró que anteriormente no estuvo en la plantilla de la H porque no era del agrado del exseleccionador Jorge Luis Pinto. “Por ahí no le caía bien al profe, pero bueno, lo pasado es pasado y hay que vivir en el presente. Me frustraba porque el fútbol que mostraba era para estar con la Selección”, aseveró.

Asimismo, mencionó que tratará siempre de estar en el listado de Honduras para ser protagonista. “Antes me tocaba ir a ver los partidos, pero ahora estoy adentro. Lo importante es estar, luego el profe verá si soy titular o solo me dará unos minutos. Espero rendir para poder ser tomado en cuenta”, precisó.

¿Se va el Chino?

En otro tema, Iván López informó que llegó una propuesta al club catedrático por parte de la Liga Alajuelense de Costa Rica para hacerse de sus servicios. “No sé cómo se está manejando el tema con los directivos, yo solamente estoy esperando”, detalló.

“Si sale algo me sentaré a negociar. Me gustaría salir, pero si no está buena la oferta me quedo en Real España”, añadió el habilidoso zurdo.

Finalmente, el Chino confirmó que todavía tiene contrato con el cuadro dirigido por el uruguayo Martín el Tato García. “Estoy tranquilo, me siento en casa. Aún tenemos vigencia con el equipo”, finalizó el zurdo españolista que tiene 27 años y viene de Parrillas One de la Liga de Ascenso hondureña.