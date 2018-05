Motagua y Real España se encontrarían en semifinales de la Liga Concacaf

Tegucigalpa, Honduras

Motagua y Real España podrían verse la cara en semifinales de la Liga Concacaf una vez que se han conocido los emparejamientos oficiales de la edición 2018.



El Ciclón que arrancará ante el Bandits de Belice, no debería tener mayores problemas para avanzar a cuartos de final, donde se perfila Santos Guápiles de Costa Rica como posible rival. De poder superar estas pruebas, su rival de semifinales sería Real España, siempre y cuando la Máquina gane sus dos juegos previos.



Es decir, Real España arrancará ante el Tauro de Panamá, una prueba quizá más dura que la de Motagua para ser sinceros, pese a que el fútbol es once contra once, y luego enfrentaría a un equipo de Nicaragua o el Club Franciscain de Martinica.



Por el otro lado, Herediano de Costa Rica y Santa Tecla de El Salvador deberían de verse en semifinales, en teoría.



Pero hay que escribir que, el torneo quedó configurado para una final entre equipos de Honduras y El Salvador u Honduras y Costa Rica en teoría.



Ahora la pregunta queda... ¿Deben ser campeones de este torneo Motagua o Real España cómo lo fue Olimpia el año pasado?