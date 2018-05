Revelan cuánto dinero tiene en sus cuentas el chef Gordon Ramsay

Londres, Inglaterra

Gordon James Ramsay, el famoso chef, dueño de restaurantes y presentador de televisión británico, es un as de los negocios culinarios. Se presume que su patrimonio neto es de 118 millones de dólares, según el portal Finances Online.

El conductor del programa "Hell´s Kitchen" gestiona diferentes empresas relaciones con los negocios culinarios.

Actualmente ha ganado 16 estrellas Michelin, otorgadas para calificar a los restaurantes de acuerdo a la calidad, la creatividad y el cuidado que tienen con los platos que sirven en su establecimiento.

Aunque el famoso chef tiene una abultada billetera aseguró que no dejará que sus cuatro hijos tengan un estilo de vida ostentoso.

Durante una entrevista para The Telegraph, Gordon Ramsay reveló que acordó con su esposa Tana darles el 25% del valor de un apartamento a sus hijos, pero no todo.

"He ganado una fortuna y he tenido mucha suerte así que respeto todo lo que tengo", dijo.



Vea: Los datos que no conocías de la doctora Ana María Polo