EEH anuncia la interrupción del fluido eléctrico para varias colonias de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La energía eléctrica se suspenderá en diferentes colonias del país el próximo jueves, según lo informó este miércoles la EEH a través de sus redes sociales.



El consorcio anunció que la interrupción en el fluido eléctrico se debe a que sus cuadrillas realizarán trabajos de mantenimiento en las zonas donde se programaron los cortes.



Distrito Central (8:00 a 8:30 AM)

Colonia Sagastume

Colonia Miramesi

Colonia Los Pinos

Polleras Cadeca

Colonia Catalunia

Beneficio de Café

Villa Pinel

Prodeca

Aldea Río Abajo

Urbanización Villa Madrid

Conetsa

Trituradora de Piedra

Serviverduras

Aldea Las Flores

Colonia Manuel

Buen Samaritano

Residencial Briseño

Cadeca

Los Mangos

Barrio Puente Colorado

La Concordia

Colonia Villa Campesina, Tegucigalpa (8:00 am A 4:00 pm)



El Progreso (8:30 am A 3:30 pm)

Palcasa

Ciudad Guaymas

La 29

La 40

San José del cayo

Mealler

La 39

Las Delicias del Jute

La Colorada

Guaymitas

La 28

Restaurante Tío Dolmo

El Castaño

Restaurante Valle Encantado



San Luis y San José de las Colinas (8:30 am A 4:00 pm)

Aldea Las Rosas

San Francisco

Puerta del Naranjo

Tierra Buena

Los Llanos

San Luis

Azacualpa

Calpules

Tejutales

El Jardin

El Colirio

San Juan

San Isidro

Piedras Azules

Agua de la Piedra

Santa Cruz de Cuchilla

El Triunfo