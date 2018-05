Salvador Nasralla abandonaría prediálogo tras rechazo de gobierno a comisión investigadora

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno de Honduras anunció este miércoles que no acompañará la creación de una comisión que investigue las muertes registradas durante la crisis electoral y la decisión generó reacciones en la oposición.



Ante la negativa el expresidenciable por la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, respondió asegurando que renunciaría a la mesa de prediálogo.



Nasralla anunció su decisión poco después de que, a través de un comunicado, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, explicará las razones por las que el gobierno no avalaría la comisión.



"Lo más probable es que nos retiremos de la mesa de prediálogo", dijo el excandidato presidencial ante los medios.



Entretanto, Ebal Díaz reiteró que se había hablado de "un acompañamiento y no de una investigación paralela". “Esto no es ni por cerca lo que hemos hablado en esa mesa” del prediálogo, apuntó Díaz.



Aquí el comunicado íntegro del gobierno sobre la creación de la comisión:



Ministro de la Presidencia:

“Gobierno no acompaña creación de comisión especial que investigue muertes poselectorales”

Por no estar apegada a ley, el Gobierno no acompaña la propuesta presentada por la oposición en la mesa del prediálogo nacional, de crear una comisión especial para investigar las muertes poselectorales, dijo hoy el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.



“Nosotros no aceptamos que haya una comisión que investigue, porque a quienes les toca investigar son a los órganos del Estado que por ley tienen esa competencia”, indicó.



Díaz enfatizó que “no hemos llegado a ningún acuerdo de crear una comisión que de forma paralela investigue al mismo ritmo lo que le corresponde a la Policía Nacional, al Ministerio Público, porque eso está fuera de la ley, eso nosotros no podemos acompañarlo”.



“Lo que vemos con mucha preocupación –agregó- es que al dar este tipo de declaraciones no se está tomando con seriedad de parte de la oposición la investigación de estas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos; no vamos a caminar por un sendero donde se politice este tema”.



“Nosotros lo vemos con preocupación porque esto no es ni por cerca lo que hemos hablado en esa mesa”, apuntó.

“Lo que hemos hablado es que nosotros estamos anuentes a que haya una comisión de especialistas no vinculados a partidos políticos ni siquiera que tenga relación ideológica con este tema de los derechos humanos”, explicó.



Díaz insistió en que “no aceptamos que haya una investigación de una comisión independiente, hemos sido bastante francos en eso. Nosotros apoyamos las investigaciones que hacen los órganos de investigación de inteligencia, de seguridad y lo que hace el Ministerio Público”.



El ministro de la Presidencia enfatizó que “no estamos apoyando ninguna sustitución ni ninguna comisión que suplante esa competencia legal que tienen las instituciones del país”.



Más bien –añadió- “vamos a reconsiderar, porque no vamos a caminar por un sendero en el cual este tema se quiera politizar”.



Categóricos

Ebal Díaz recalcó que “nosotros (el Gobierno) queremos aclarar con categoría estos temas, con solvencia, y no queremos que estos temas se aborden de forma tan irresponsable”.



Aseguró que hay muchas muertes que no tienen relación con las manifestaciones políticas, sino que se dieron en otros contextos, pero se han incluido en este contexto electoral.



Pero eso –afirmó Ebal Díaz- solo lo van a dilucidar y aclarar las investigaciones que llevan a cabo los órganos competentes.



“Se tiene que hacer en el marco de la responsabilidad, de la seriedad, y no improvisación”, insistió.



Indicó que “este tema de derechos humanos es sumamente delicado; son investigaciones sobre vidas humanas y no parece justo, correcto, y no le hace bien al país que entremos a un debate de esa naturaleza”.



“No vamos a acompañar procesos que no respetan la seriedad con que se tiene que tratar este tema”, finalizó.



