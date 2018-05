Herederos de Michael Jackson desaprueban especial que será transmitido por ABC TV

Los Ángeles, Estados Unidos

Los herederos de Michael Jackson están en contra de un especial que será transmitido por ABC TV el jueves sobre los últimos días del Rey del Pop, calificándolo como un intento insensible por explotar a Jackson sin respeto por su legado o sus hijos.



Los herederos señalaron en un comunicado a The Associated Press el miércoles que "The Last Days of Michael Jackson" no está patrocinada ni aprobada por ellos, y es muy probable que viole sus derechos de propiedad intelectual.



De acuerdo con la publicidad para el documental de dos horas que se estrenará el jueves por la noche, el programa revelará información nueva sobre Jackson y se enfoca en el aparente declive que llevó a su muerte a los 50 años el 25 de junio de 2009.



“Creemos que el especial es otro intento insensible y no autorizado por explotar la vida, la música y la imagen de Michael Jackson sin respeto por el legado de Michael, los derechos de propiedad intelectual o sus hijos", señalan los representantes de su patrimonio.



Representantes de Disney, la propietaria de ABC, no respondieron a las solicitudes de comentarios.



Los herederos dijeron que ABC había usado una silueta y una fotografía, protegidas por derechos de autor, para promover el especial, pero que dejaron de hacerlo después de que se lo exigieran los abogados de Jackson.

Señalan que creen que muestran sin su consentimiento otros materiales protegidos por propiedad intelectual, incluyendo música, fotografías y arte.



“Es particularmente desalentador que Disney, una empresa conocida por creer fuertemente en proteger su propia propiedad intelectual, prefiera ignorar esos derechos que le pertenecen a los herederos”, dice el comunicado.



Jackson murió en 2009 por una “intoxicación severa de propofol”. El superastro había tomado el anestésico por prescripción como un auxiliar para conciliar el sueño durante los preparativos para la serie de conciertos "This Is It" con la que regresaría a los escenarios.



El excardiólogo Conrad Murray fue sentenciado en 2011 por proporcionarle a Jackson la dosis fatal de la droga. Cumplió dos años en prisión por provocar la muerte de Jackson. La sentencia de Murray fue refrendada en 2014.