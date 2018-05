Conoce quién fue el invitado más especial en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle

Londres, Inglaterra

El príncipe Harry y Meghan Markle se dijeron sí en el altar el pasado 19 de mayo. Ese día asistieron al enlace nupcial amigos, celebridades y familiares, sin embargo hubo un invitado de honor para el hijo menor de Lady Di.

Mutsu Potsane fue el invitado más especial del esposo de Meghan Markle. Ambos se conocieron en Lesotho, África, en 2004 cuando el joven apenas tenía 18 años y era parte de la organización benéfica "Sentebale".

Desde esa época Harry creó un vínculo muy especial con el niño huérfano y el día de su boda le concedió una invitación especial.





Según diversos medios, Harry y Mutsu crearon un lazo especial y se convirtieron en grandes amigos.

La cuenta de Twitter @Sentebale escribió: "Felicitaciones a los nuevos Duques y Duquesas de Sussex, de parte de todos en @Sentebale ? ¡Estamos encantados de que algunos de nuestro equipo de Lesotho hayan podido unirse hoy a las celebraciones tan especiales en Windsor! #SentebaleCelebra #RoyalWedding".





Congratulations to the new Duke and Duchess of Sussex, from everyone at @Sentebale ? We were delighted that some of our Lesotho team were able to join in the very special celebrations in Windsor today! #SentebaleCelebrates #RoyalWedding pic.twitter.com/DQ6Gwsl1ri