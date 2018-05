La actriz Jacqueline Bracamontes podría estar embarazada por cuarta ocasión

Ciudad de México, México

La actriz mexicana Jacqueline Bracamontes y su esposo, Martin Fuentes, estarían cumpliendo uno de sus más grandes sueños, pues de acuerdo a una publicación, el tratamiento al que se sometió la conductora para tener un hijo por fin dio frutos y está esperando un bebé varón.



De acuerdo al artículo, una persona cercana a la protagonista de la telenovela "Sortilegio", confirmó que la famosa ya tenía sospechas de su embarazo desde la boda de su hermano.



"Ese día Jacky estaba feliz, no sólo por su hermano, sino también porque tenía una gran noticia. Está embarazada; y aunque ese día todavía no se lo confirmaban, ella ya tenía algunas sospechas, pero no quiso decir nada, fue hasta hace unos días que le confirmaron la noticia", declaró la fuente.



Por su parte, Bracamontes ha preferido ocultar esta información, debido a que no quiere exponerse ante la opinión pública.



Se espera que dentro de poco tiempo, la artista de 38 años de edad, brinde todos los detalles sobre esta "feliz noticia", pues por ahora únicamente ha confirmado su incursión en una nueva televisora tras no ser contemplada para conducir La Voz México.