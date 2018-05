Camila Cabello terminó en el hospital tras la entrega de los premios Billboard 2018

Las Vegas, Estados Unidos

El excelente trabajo de la cantante Camila Cabello en su carrera musical fue reconocido el pasado domingo en la entrega de los premios Billboard 2018.



La talentosa joven recibió el Billboard 'Chart Achievement', galardón para artistas que han conseguido logros extraordinarios en las listas top durante el año pasado.



Tras recibir el premio y hacer una presentación en uno de los eventos más esperados del año, donde compartió escenario con Pharell Williams, la intérprete de 'Havana', sufrió una descompensación por la que tuvo que ser trasladada hasta un hospital en Las Vegas, Estados Unidos.



"Después de mi actuación en los Billboard, me encontré realmente mal y acabé en el hospital donde me examinaron. Me hicieron muchas pruebas y todo está bien, el diagnóstico fue deshidratación y algo de fiebre así que los médicos me recomendaron descansar, si no no me recuperaré", relató Cabello a través de su cuenta de Instagram.



Por el inesperado episodio, la famosa de 21 años de edad, tuvo que suspender un concierto que tenía agendado para el martes en Seattle.



"¡Siento haberlos decepcionado y prometo solucionarlo tan pronto como pueda! Supongo que a veces me llevo al límite y prometo que voy a cuidarme más", agregó.



Desde que lanzó su carrera de solista, la cantante y compositora cubana Camila Cabello ha logrado un éxito arrasador e insospechado.



