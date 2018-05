Decomisarán a las aves que no estén registradas en el ICF

Tegucigalpa, Honduras

Después de seis meses de ejecutarse un registro de aves en el país, las autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) junto a la fiscalía comenzarán a realizar operativos a nivel nacional.



La representante del ICF, Ingrid Godoy, informó que tras finalizado el proceso de inscripción de aves (este jueves) se comenzará a tomar acciones, como operativos en las viviendas.



"Todavía no tenemos la programación, pero sí se comentó y está en pláticas el proceso que se va a llevar por medio de la fiscalía", señaló Godoy.



Advirtió que al momento de realizar los operativos se evaluará que el ave esté en buenas condiciones, no esté maltratada y que esté bien nutrida.



Agregó que de ser favorable el lugar donde vive, se podría considerar dejar al loro o perico en un depósito temporal.



De encontrarse alguna ave en una condición de vida que no sea favorable, entonces se decomisará al animal y será llevado a un refugio de vida silvestre para la rehabilitación y posterior liberación del ave.



Godoy no especificó cuándo comenzarán a realizarse los operativos a nivel nacional.

Lee aquí: Documentos que debes presentar para registrar un ave silvestre