Honduras podría recibir demanda internacional por no seguir protocolos para levantar escombros del avión

Tegucigalpa, Honduras

Honduras podría enfrentar una demanda internacional debido a que no se cumplieron los protocolos de investigación, después del accidente aéreo que se registró este martes en el aeropuerto Internacional Toncontín.



Lo anterior lo afirmó el ex subdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Pavel Espinal, quien lamentó que las autoridades hondureñas no protegieron la escena.



"Preocupante que avión se haya levantado antes de seguir el protocolo. Honduras podría tener demanda al violentar protocolo internacional", explicó.



"Hay un sinnúmero de protocolos... que se deben seguir al pie de la letra. Verdaderamente es preocupante y podría tener reclamos, multas o demandas a nivel internacional por no haber seguido los protocolos", agregó.



Espinal advirtió que también habrá un problema en el pago de seguros, porque los fabricantes de la aeronave pedirán la información completa sobre el accidente, por lo que el avión debía permanecer en el lugar hasta que se terminarán todas las evaluaciones.



"La autoridad de aeronaútica tenía el deber de tener protegida esa zona, donde lamentablemente se accidentó el avión, y haber dado las acciones de cobertura de seguridad para que nadie contaminara la misma, eso es algo que se tiene que hacer en cualquier parte del mundo", puntualizó.

