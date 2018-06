Avión estrellado en aeropuerto de la capital de Honduras aterrizó a la mitad de la pista

Tegucigalpa, Honduras

Un avión Gulfstream G200 se estrelló este martes en Tegucigalpa al realizar un aterrizaje a mitad de pista del Internacional Aeropuerto Toncontín, según informó Pavel Espinal de Aeronáutica Civil.



Según el especialista, al parecer el piloto hacía su primer aterrizaje en la pista del aeropuerto de la capital de Honduras y explicó las causas que llevaron al accidente en el que afortunamente no hubo víctimas mortales.



"El descenso lo hizo muy bien, porque llegó a pista, el problema es que el impacto (llantas traseras del avión) lo hizo más adelante de la zona marcada, por eso no la pista se hizo corta", explicó.



"Lo que tuvo que haber hecho el piloto, es volver a levantar el avión y hacer de nuevo el proceso de aterrizaje, una, dos o seis veces más", dijo Espinal.



Sobre la polémica de si Toncontín es un aeropuerto peligroso o no, Espinal indicó que "No es un aeropuerto peligroso, sino de mucho cuidado para personas que no se han entrenado en el mismo", dijo.