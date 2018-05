Diego Vazquez: “Va a hablar mal hasta de doña Queta”

Fredy Posadas

Tegucigalpa, Honduras

Diego Vazquez todavía tiene bronca por la forma cómo se le escapó a Motagua la copa 16.

“No sé si la palabra es triste, pero sí me sentí caliente, con bronca por lo que pasó. Sentí impotencia, pero creo que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para lograr el objetivo y no se logró”. Así arrancó la entrevista con Zona el técnico del Motagua, que agregó: “Nunca lloro por derrotas. No me gusta ver a los jugadores llorando cuando pierden, es un sentimiento que al menos yo no tengo”.



Son dos los intentos fallidos de Motagua ante los equipos sampedranos, “es difícil encontrar las explicaciones. Repaso prácticamente los detalles de las dos finales, pero de la más reciente la única explicación que encuentro es que el árbitro Moncada pitó condicionado totalmente”.



Prosiguió: “Primero por lo que se habló durante la semifinal y luego por el video de Marathón. Es complicado que en una final un árbitro te pite condicionado y te deje con uno menos durante 70 minutos. No tengo nada que reprocharle a mis jugadores. En los penales nos superó Marathón, nos faltó esa serenidad para liquidarlos”.



La Barbie resaltó que Moncada nunca debió haber expulsado a Henry Figueroa por la falta sobre Lacayo. “No era para expulsión jamás. Figueroa saca la pelota, este es un deporte de contacto y no tiene la culpa de que Lacayo sea pequeño y Henry ni lo toca nunca en la cara”.



“Ya van dos torneos que perdemos con incidencia arbitral, el de El Progreso nos expulsaron un jugador y nos anularon un gol y en este que fue bastante claro la expulsión de Figueroa que no era para roja, se apresuró, ni siquiera consultó con nadie”.

¿La Copa se perdió en Tegus?

A esta interrogante, el argentino expresó: “Es lo mismo, ellos no ganaron en el Yankel. Esto se definió por penales. Tuvieron la virtud de lanzar mejor los penales. En San Pedro Sula hicimos un par de cambios y creamos dos ocasiones con un hombre menos. Lo de Moncada incidió en el partido, estaba esperando alguna jugada para querer compensar algo, quería quedar bien con alguien”.



En cuanto a su expulsión, Diego confesó que se dio porque “me acerqué a preguntarle al árbitro por qué expulsaron a Figueroa y en eso apareció Jorge Pineda y yo lo saqué, pero de buena manera. Independientemente de eso, es complicado cuando un árbitro está condicionado”.



Diego tuvo que dirigir ante Marathón detrás de la malla, de la que se colgó al momento de los penales. “Sí, desde ahí hicimos los cambios, mandamos la lista de los penaleros. Me subí a la malla para gritar el penal que atajó Rougier”.



Con todo a Vargas...

Vargas descargó contra Diego Vazquez en una entrevista a Zona donde lo tildó de bisubcampeón.

“Gracias por acordarse de mí, se ve que la tenía adentro desde hace mucho tiempo y la quería sacar, pero no pudo por todas las veces que le gané en las vueltas regulares y en la Copa”.



Y quiso aclarar que “yo no hablé de él cuando lo corrieron de Olimpia, tampoco cuando le gané la Supercopa. No entiendo de dónde le salen esas emociones de revancha que no tienen sentido. Lo que sí veo es que soy importante en las declaraciones de Vargas”.



Los V se siguen tirando. Ya es un duelo que parece nunca acabar. “Me da risa porque en vez de celebrar con su gente el campeonato prefiere acordarse de mí. Si él quiere ir a las comparaciones, solo le diré que tiene 25 años de dirigir y yo apenas 4, eso sí que en estos cuatro años tengo más finales que él, ja, ja, ja. Las comparaciones son odiosas”.



La frase de Diego que más le dolió a Héctor Vargas parece que fue que “no está a la altura del conflicto”.

Diego tiene su punto de vista: “Yo jamás voy a hablar de Marathón porque ahí jugué y me trataron muy bien. Me refería a ese duelo que se ha creado con él. Entre Vargas y yo hemos hecho buenos partidos aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, esperemos seguir por ese camino”.



El DT del Motagua también le da un consejo a su colega: “Ahora este señor quiere dar declaraciones, pero cuando pierde manda al asistente. Yo no... Yo hablo cuando gano y cuando pierdo. Hay que ser derechos y dar la cara no solo cuando ganás”.



Y para finalizar, pide que Vargas no se queje: “Aquí de Olimpia salió hablando de todo el mundo que no lo dejaban trabajar... Que se cuiden en Marathón porque en el futuro va a hablar mal hasta de doña Queta. Habla de todos siempre, de los dirigentes, de los clubes y de los colegas. Que se cuide doña Queta de este señor porque va a terminar hablando de ella”.

