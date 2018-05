Selección de Honduras inició trabajos previo a amistosos ante Corea del Sur y El Salvador

Tegucigalpa, Honduras

La selección Nacional de Honduras inició sus trabajos previos a los amistosos que deberá enfrentar ante Corea del Sur y El Salvador. Aunque no es el inicio del proceso a Qatar, en el engramillado del Nacional hubo actividad de la bicolor.

Este lunes los 21 futbolistas efectuaron el primer entrenamiento para estar listos el próximo 28 de mayo en Seúl y el 2 de junio en Houston.



Estuvieron los convocados por Carlos Tábora y algunos jóvenes como Jorge Álvarez del Olimpia y Denil Maldonado de Motagua. A continuación las palabras del DT.

¿Objetivo ante Corea?

“Con el hecho de tener partidos internacionales es responsabilidad, esperamos que el juego en Corea sea bueno porque así lo estamos apuntando todos”.



¿Bengtson y su posible regreso?

“Hay toda una comunicación a través del comité ejecutivo que son los primeros que ejercieron y dieron la invitación a los jugadores, no solo Bengtson, está Najar también que recién sale de una lesión y no vamos a llamarlo en una situación donde él recién reaparece en el fútbol europeo. En su momento se giraron las comunicaciones con los clubes, Bengtson es un jugador posible a convocatorias cercanas y puede tener sus posibilidades, creemos que es jugador que ha hecho cosas importantes”.

Vea: ¿Quién suplirá la salida de Rubilio Castillo en Motagua?



Compromiso y responsabilidad

“Contento con el grupo que está porque han mostrado responsabilidad en el tema de enfundarse la camisa. De igual manera hay que tener un poco de calma porque el proceso de la selección nacional no comienza hoy, hay la responsabilidad sí de sacar adelante estos compromisos, pero ahí denotar lo que será el inicio del próximo proceso. El grupo que hemos llamado tiene mucho talento”.



Interinato

“La historia juzgará y de momento la responsabilidad es de dos juegos, tengamos calma y tranquilidad porque estamos seguros de lo que somos y esperamos que los jugadores demuestren su talento".



¿Vuelve Roger Espinoza?

“Está con la MLS y no quisimos entrar en una cuestión de discordia con el club. Por medios de otras personas han mostrado su anuencia y aquí no hay peleas eternas”.