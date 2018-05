Barrios y colonias que no tendrán energía eléctrica este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció este lunes el listado de los barrios y colonias que no tendrán energía eléctrica este martes.

Mantenimiento de la red general y el cambio de postes son las labores que desarrollará la empresa entre las 8:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Aquí los sectores sin electricidad:



Martes 22 de mayo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Distrito Central

Parte Altos de Toncontín

Lomas de Germania

Colonia Villeda Morales

Represa Concepción



Martes 22 de mayo 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en Choloma

Barrio El Chaparro, Centro de Choloma, Barrio Abajo

Posta Policial, Municipalidad de Choloma, Colonia Infop

Colonia García, Barrio El Guayabal, Concepción

Colonia La Primavera, Barrio La Curva, Colonia Rubí

Colonia ADEH, Barrio Suyapa, Colonia Bosques de Choloma

Barrio San Antonio, Barrio Pueblo Nuevo

Colonia Misisipi, colonia 19 de Septiembre, colonia 11 de abril

Barrio San Francisco, La Antorcha, Mall Las Américas



Martes 22 de mayo de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. en Santa Rita, Yoro

Finca banadera Guanchias

Finca bananera Santa Rita

