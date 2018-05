Brad Pitt ofreció 120 mil dólares para tener una cita con Emilia Clarke

Londres, Inglaterra

La actriz ingles Emilia Clarke reveló este lunes que el galán estadounidense de Hollywood, Brad Pitt, le ofreció pagar 120 mil dólares para que tuviera una cita con él.



Según la famosa actriz, Pitt pujó con la enorme cantidad de dinero durante una subasta que organizó Sean Penn para recaudar fondos para Haiti, donde el objetivo era ganar una velada con ella.



Sin embargo, el ofrecimiento del actor fue superada por otro espectador misterioso, quien se atrevió a dar 160 mil dólares, por la cita.



Aunque la cita no la obtuvo con el exesposo de Angelina Jolie, Emilia Clarke, confesó que quedó "petrificada" al ver al galán de Hollywood pujar para ganar una cita con ella.



"Creía que mi cabeza iba a explotar. Me puse completamente roja y no podía parar de sonreír. Fue increíble. Le escribí a todo el mundo para contárselo", expresó.

