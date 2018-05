Héctor Vargas a Diego Vazquez: Es un digno subcampeón que no está a la altura del conflicto

Tegucigalpa, Honduras

Con la bandera de Argentina en la mano y un monstruo de juguete, mientras su esposa Laura le sonríe con la medalla, Héctor Vargas revivió la polémica que vive con Diego Vazquez, entrenador de Motagua, quien hace un año dijo que "Vargas ya no está a la altura del conflicto".



"Me dolió la mala leche, porque todos saben que Marathón es, de los cuatro grandes, el que tiene menos posibilidades económicas y tenía nueve años sin copas".



Luego le tiró directo a la Barbie. "Él pensó que al irme iría a fracasar y eso es mala. Entonces a los mala leche se les contesta con mala leche después de los juegos. Este muchacho no tiene muchos escrúpulos y hay que tirarle con todo: fue un digno subcampeón en los dos torneos... entonces, es un digno bisubcampeón y nosotros fuimos campeones de las dos vueltas y del torneo".



¿Es la de nunca acabar entre ustedes?

"Es que Diego está confundiendo la humildad con el hecho de mentalizar a los jugadores, algo que yo nunca hice, ni siquiera cuando le ganamos la final con Olimpia... este muchacho necesita un poco de humildad y por eso hay que tirarle. Sino salió nunca contra un grande entonces él sí que no está a la altura del conflicto".



Vargas finalizó contando por qué jugó la final en el estadio Yankel Rosenthal. "Si hubiera sido con Olimpia era en el Olímpico porque sí se llena. Motagua no llenó ni su estadio en la final de ida".