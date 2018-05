El tentativo premio que rechazó Héctor Vargas a Marathón tras salir campeón de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

"Quédate con la que te haga sentir un rey, no con la que más te gusta", dice un viejo proverbio popular y el entrenador de Marathón, Héctor Vargas, lo ha aplicado a la cabalidad.



"Rolin Peña (vicepresidente deportivo del Verde) me invitó ahora mismo a ir a Miami con todos los gastos pagados, aprovechando también el sorteo de la Concachampions, algo que nunca me pasó en Olimpia en tres años", lanzó.



Sin embargo, Vargas confesó que no aceptará el placentero premio. "Les dije que no, porque quiero estar con mi familia, quiero estar estos días con mis hijos hasta que inicie la pretemporada".



Marathón jugará la Champions en febrero de 2019 tras 10 años de no llegar a torneos de Concacaf.

Por ahora, sus posibles rivales son (clasificados al torneo): Santos, Toluca, Tigres y Monterrey de México, Kansas City de Estados Unidos, Alianza de El Salvador, Atlético Pantoja de República Dominicana y Saprissa de Costa Rica.