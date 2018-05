Reportan mejoría de bomberos en México

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los dos héroes que luchan por su vida en México reportan una mejoría en su estado de salud.



“De tener un estado de salud crítico pasaron a un estado grave en mejoría, todavía no podemos determinar qué va a pasar, se han ido metiendo poco a poco a quirófano”, informó a EL HERALDO el cirujano plástico del Hospital Escuela Universitario (HEU), Carlos Flores.



Pese a que el galeno ya no está en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (Ceniaq), de la ciudad de México, permanece informado de la evolución de los pacientes.|



Frank Santos y Ever Velásquez sufrieron severas quemaduras el 25 de abril al intentar apagar un incendio forestal en el sector de La Montañita, ambos resultaron con el 70 por ciento de su cuerpo quemado.



En ese hospital el pasado 2 de mayo perdió la batalla el cabo de bombero óscar Madrid, quién presentó una falla respiratoria y cardiaca. Su cuerpo fue repatriado de México a Honduras el pasado 7 de mayo, donde fue recibido con honores.



En una ceremonia especial se le hizo un ascenso póstumo de cabo a sargento de bombero. En el fatal incendio también perdieron la vida los sargentos Felipe Santiago Varela y Josué Vargas.



“Estamos en contacto directo con los médicos tratantes y confiamos en Dios que ellos puedan salir adelante”, dijo Flores. Agregó que cada tres días les están realizando cirugías de injertos de piel de cadáver para que no pierdan líquidos y vayan regenerando su propia piel.



¿Y la ayuda del Congreso Nacional?

Pese a que el Congreso Nacional aprobó el pasado 26 de abril una moción para que se le brindara una ayuda económica a los familiares de los bomberos que perdieron la vida y a los que resultaron heridos en el siniestro, todavía no se ha hecho ningún desembolso.



EL HERALDO ha consultado en múltiples ocasiones si se definió un monto en específico y si se transfirió el estipendio, pero nadie ha dado respuesta de parte del Poder Legislativo.