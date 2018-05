Billboard 2018: Kelly Clarkson brinda emotivo mensaje para víctimas de Texas

Las Vegas, Estados Unidos

Momento emotivo el que se vivió en la apertura de los premios Billboard 2018, debido al nostálgico mensaje de la artista Kelly Clarkson.



La famosa de 39 años de edad, dijo que la producción del esperado evento le pidió iniciar la conducción con un minuto de silencio por las 10 víctimas que perdieron la vida en la masacre que se produjo en una escuela de Texas, Estados Unidos.



VEA: Famosos que marcaron un original estilo en los premios Billboard 2018



"Esta noche querían un minuto de silencio, pero estoy tan cansada de los minutos de silencio, así que por qué no nos tomamos un momento para la acción, por qué no cambiamos lo que pasa, porque esto es horrible". dijo Clarkson.



Este fue su mensaje: "Los padres no deben sentir temor de mandar sus hijos al colegio, a la iglesia o al cine. No puedo imaginar qué pasaría si un día me tocan la puerta o me llaman para decirme... Les pido eso ahora en sus casas, no más minutos de silencio, actuemos por el cambio".



El presunto autor de la matanza, Dimitrios Pagourtzis, alumno de 17 años de edad del mismo instituto, se entregó a la policía después de matar a sus víctimas.



Se le acusó de asesinato, un crimen por el que podría ser condenado a muerte en el estado de Texas. Sus motivos todavía se desconocen.