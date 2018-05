Periodista Cesia Mejía rompe el silencio tras su salida de Televicentro

Tegucigalpa, Honduras

La periodista hondureña Cesia Mejía sorprendió a muchos de sus seguidores al confirmar que había sido despedida como presentadora del noticiero Hoy Mismo.



Fue a través de su cuenta de Facebook que la guapa comunicadora decidió "romper el silencio" y revelar que ya presentía que la querían sacar de la empresa hondureña.



Además, que aseguró que la justificación para suspender su contrato como empleada de Televicentro le pareció absurda.



Este fue el mensaje que publicó en sus redes:

"Hola amigos, antes que nada millones de gracias por su apoyo, estoy sorprendida por la gran cantidad de mensajes que me han llegado. Gracias



Y bueno, les informe que sí, ¡Por primera vez fui despedida de un trabajo!

Dejar en claro que no fue porque no cumplí con mis funciones laborales, salí con la frente en alto porque realicé mi trabajo, por el que me contrataron y gustosamente mucho más de lo que me correspondía.



La empresa decidió suspender mi contrato, a mi criterio fue por una justificación absurda y excusa, pero para ellos fue suficiente, aunque reconozco que tenían todo el derecho y lo respeto.



La noticia no me impacto tanto, en cierto modo lo esperaba, llamémoslo intuición. Pero sé qué hay un Dios justo, que permite que todo suceda, así mismo siempre he comprendido qué hay vida después de Televicentro y de cualquier empresa donde trabajemos. La vida es de buscarle, siempre honradamente.



Yo solo agradecí la oportunidad y siempre lo haré. Aproveché para aprender y conocí personas trabajadoras y excepcionales.



Estoy muy bien, pronto nos encontraremos nuevamente, y desde cualquier trinchera seguiré siendo la misma persona y profesional en mejora constante a diario, mantendré mis convicciones y principios, no dejaré de pronunciarme en contra de lo que considere incorrecto, así como reconociendo lo bueno.



Gracias, mil gracias de verdad por cada mensaje. Dios está a mi lado. Bendiciones siempre para todos.

Seguimos activos por aquí o por allá".